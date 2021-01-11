Перша леді США висловила співчуття сім'ям загиблих в ході заворушень.

Перша леді США Меланія Трамп різко засудила штурм Капітолію у Вашингтоні минулого тижня.

Читайте такожШварценеггер засудив захоплення Капітолію та назвав Трампа "найгіршим президентом в історії США (відео)Її заява опублікована на сайті Білого дому.

"Я рішуче засуджую акти насильства, що відбулися в Капітолії. Насильство неприпустиме", - зазначила вона.

Меланія Трамп додала, що відчуває розчарування через те, що "навколо цих трагічних подій почалися брудні плітки, необґрунтовані особисті випади та спотворені хибні звинувачення".

"Я прошу припинити жорстокість, ніколи не робити висновків, виходячи з кольору шкіри людини та не використовувати відмінності політичних ідеологій як причину агресії й злоби", - закликала вона.

При цьому перша леді висловила співчуття сім'ям загиблих в ході заворушень.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: що сталося

Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

8 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в результаті штурму Капітолію помер представник правоохоронних органів США. Однак, незабаром в ЗМІ з'явилося спростування інформації про загибель одного з поліцейських.

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Автор: Катерина Шварц