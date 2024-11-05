Швеція не будуватиме електростанції у Балтійському морі через час підльоту ракет

Уряд Швеції скасував плани будівництва 13 офшорних вітрових електростанцій у Балтійському морі, оскільки це матиме неприйнятні наслідки для безпеки країни.

Як повідомив у мікроблозі X міністр оборони Швеції Поль Джонсон, якщо станції опиняться на шляху ворожих ракет, військові матимуть на реакцію від двох хвилин до 60 секунд. Він додав, що війна у Європі змушує враховувати інтереси оборони під час ухвалення таких рішень:

"Для шведських збройних сил особливо важливо мати можливість діяти на повну потужність в тих районах Балтійського моря, де заявки на будівництво відхилені. Близькість до сильно мілітаризованого Калінінградського регіону також важлива".

Міністр зазначив, що вітрові електростанції можуть знизити можливості збору розвідувальної інформації, а також вивести з ладу датчики для виявлення підводних човнів.

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