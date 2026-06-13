Шведські літаки перехопили бомбардувальники РФ одночасно у двох районах Балтики

У Збройних сила Швеції стверджують, що порушення повітряного простору Швеції не було.

Повітряні сили Швеції двічі з різницею в кілька хвилин підняли винищувачі JAS 39 Gripen для перехоплення російських бойових літаків у південній і північній частинах Балтійського моря. Про це повідомило видання SVT.

"Ми не можемо спекулювати, чому вони летіли там, але вважаємо це дуже серйозним", - заявила Ганна Гойрлін, прессекретарка Збройних сил Швеції.

Зазначається, що сили чергового реагування виявили два російські бойові літаки поблизу повітряного простору Швеції в південній і північній частинах Балтійського моря. Після цього здійснили два вильоти винищувачів JAS 39 Gripen для перехоплення цих літаків.

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Завдяки перехопленню літаків Збройні сили Швеції змогли ідентифікувати їхній тип і належність: ними виявилися російські Су-24МР та Су-34.

Після цього дві пари винищувачів супроводжували російські літаки в повітрі, доки не оцінили, що ті перебувають на прийнятній відстані. Після перехоплення російські літаки, як вважають у Збройних силах Швеції, повернулися до Калінінграда.

"У нас є багато різних процедур у повітрі, і сама поява в таких ситуаціях уже є сигналом. Ми постійно контролюємо наш повітряний простір і прилеглий район", - розповіла Гойрлін.

У Збройних сила Швеції стверджують, що порушення повітряного простору Швеції не було. Під час інциденту в південній частині Балтійського моря в повітря також піднявся винищувач Повітряних сил Данії для захисту спільного повітряного простору. Віцеадмірал Ева Скуг Гаслум, керівниця оперативного управління Збройних сил Швеції, заявила:

"Дії Росії є серйозними та повторюваними, вони загрожують як нашій територіальній цілісності, так і безпеці. Шведські та союзні винищувачі діяли швидко, рішуче й чітко, зустрівши російські літаки та забезпечивши захист території Швеції й Альянсу".

Загроза НАТО від РФ

Головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич розглядає альтернативні плани щодо захисту Європи на випадок нападу з боку Росії після того, як США оголосили про скорочення кількості військової техніки, яку вони готові виділити для операцій Альянсу в регіоні.

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