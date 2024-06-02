За словами президента, не можна казати про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і водночас підтримувати країну, яка порушує усі ці засади.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що за підтримки Росії з боку Китаю війна стане довшою. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ на полях конференції "Діалог Шангрі-Ла".

"Передовсім, хочу вам сказати, що за підтримки Китаєм Росії, війна буде довшою. Це погано для усього світу і для політики Китаю, який говорить про те, що поважає територіальну цілісність і суверенітет, що це головні принципи. І декларує це офіційно. Для них це також, я вважаю, не дуже добре. Я вважаю, що сьогодні є стратегічні помилки. Ніколи не треба підтримувати країну, яка є агресором. Хтось може не бути проти політики цієї держави. На жаль, хтось може бути не проти, але найстрашніше, коли ти підтримуєш цю політику. Це говорить про те, що ти дотримуєшся таких самих правил в житті. Це говорить про те, що й політика твоєї держави, у принципі, саме така – підтримувати агресора", – наголосив Зеленський.

За його словами, не можна казати про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і водночас підтримувати країну, яка порушує саме усі засади і принципи статуту ООН, а саме – територіальну цілісність і суверенітету України.

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"Можна не брати участі у Саміті миру. Це значить, що ти не бачиш у цьому форматі наближення закінчення війни. Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу і будь-кому закінчити війну. Але, мені здається, зривати Саміт миру, робити кроки на те, щоби послаблення було рівня присутності лідерів країн, робити усе, щоби деякі лідери не доїхали до Саміту миру, тиснути на них - це вже точно не наближає мир, і це вже не тільки підтримка Росії – це фактично підтримка війни", – наголосив Зеленський.

Як сказав президент, якщо держава не підтримує Саміту миру, це значить, що те, що відбувається в Україні, для цієї країни є нормальним: "Авжеж, ми без позитиву сприймаємо сигнал Китаю щодо того, що вони не будуть підтримувати і не будуть брати участь у Саміті миру", – наголосив Зеленський.

При цьому, глава держави прокоментував інформацію, що Китай і Бразилія можуть організувати свій саміт, де може брати участь Росія: "Якщо будуть пропозиції від Китаю і Бразилії, безумовно, Україна, як жертва цієї війни, мала ініціювати шлях до закінчення війни, а саме Саміт миру. І саме ми повинні ініціювати, бо ми знаємо конкретно усі кризи, які принесла Росія своєї війною на територію України. Неспровокована війна. Ми її не починали. Війна не ведеться на території Росії. Усі ці кризи відбуваються на території України. При усій повазі до будь-яких країн, ні Китай, ні Бразилія, ні будь-хто, не орієнтуються до кінця, що принесла Росія цією війною на територію держави (України, – ред.)", – відзначив Зеленський.

Глава держави побажав усім іншим країнам миру, щоб ні в кого не було втрат, масових жертв і масових могил тощо: "Але це українці загинули. Це росіяни ґвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам як повинна закінчитись ця війна. Вона повинна закінчитись за законом, за міжнародним правом, за справедливістю, і це обов'язково. Ми запросили і Китай, і Бразилію, і усі країни ми запрошуємо", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна не підготувала суто свій порядок денний, а пропонує розглянути три кризові питання – ядерну безпеку, продовольчу безпеку й обмін полоненими та повернення викрадених дітей. На переконання президента, ці питання мають бути близькими для багатьох країн Азії, Африки і усього світу.

"Мені здається, що дуже важливо повернути українських дітей, які були силою вивезені на територію Російської Федерації. Усі зацікавлені у тому, щоби розв'язати ці проблеми, знайти шляхи", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова чути думку кожної з країн, але на українській платформі, організованій разом з Швейцарією.

Оновлено о 12:10

Окремо, як сказав Зеленський, Україна не очікує оборонної підтримки від Китаю: "Ми ніколи про це їх не просили. Немає сенсу просити оборонної підтримки від тих, хто тобі її не надасть. Але ми не очікуємо і не хотіли би очікувати оборонної підтримки Китаєм Росії. І саме про це ми з лідером Китаю і говорили по телефону (у минулому році, – ред.) Він мені пообіцяв, що Китай буде стояти осторонь цієї війни і не буде зброєю підтримувати Росію. Сьогодні є різні сигнали від різних розвідок, включаючи українську, що щось, якось потрапляє на ринок РФ через Китай. Я би був дуже послідовним. Є дійсно, деякі елементи, які входять до озброєння Російської Федерації, елементи, які є елементами тієї чи іншої зброї, які з Китаю", – сказав Зеленський.

Також він зауважив, що є елементи й від інших країн світу: "Це не значить, що різні країни світу спеціально продають Росії для того, щоби їх ракети літали і попадали по нам", – зазначив президент.

Водночас, за його словами, Україна передає усім цим країнам усі дані від розвідки, якщо з'ясовується, що певні товари походять з тої чи іншої держави, але потрапляють до РФ в обхід санкцій. Україна це робить для того, аби ті країни зупиняли такий транзит товарів до РФ.

Також у Зеленського запитали, яку би він хотів бачити роль Китаю у питанні завершення війни. На думку президента, було би дуже непогано, аби Китай підтримав такі пункти Формули миру України як ядерна безпека та продовольча безпека, і допомагав розв'язати ці дві проблеми. Зеленський також нагадав, що ситуація з окупацією найбільшої атомної електростанції в Енергодарі (Запорізька АЕС) може принести ризик цьому світові.

Китайсько-російська дружба

За даними видання The New York Times, цього літа Росія, ймовірно, продовжить свій наступ на сході України. Здатність Росії здійснювати ці атаки дещо дивує, адже війна коштує дорого. Економіка Росії обмежена жорсткими санкціями з боку деяких найбагатших країн світу. Проте Москві вдається продовжувати платити за свою військову машину. Американські чиновники вказують на Китай. Китай пообіцяв не надсилати зброю до Росії, але він підтримує російську економіку, купуючи нафту і розширюючи інші види торгівлі.

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