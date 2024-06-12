Зокрема, у минулому році 90% мікроелектроніки, яку отримала Росія, надійшли з Китаю.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Китай відіграє ключову роль у підтримці війни Росії проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на пресконференції в Брюсселі перед дводенною зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Ми бачимо як Китай зараз відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні. 90% мікроелектроніки, яку Росія імпортувала минулого року, надійшла з Китаю. Ці предмети, електронне обладнання, які є ключовими для виробництва ракет, бомб і бойових танків, що застосовуються у агресивній війні Росії проти України", - наголосив Столтенберг.

Він пеідкреслив, що Китай створює можливість для Росії вести агресивну війну проти України.

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Китай підтримує Росію у війні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський наголосив, що за підтримки Росії з боку Китаю війна стане довшою.

За словами президента, не можна казати про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і водночас підтримувати країну, яка порушує усі ці засади.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США разом з іншими країнами можуть вжити заходів проти китайських фірм та фінансових установ через те, що Пекін підтримує РФ у війні проти України.

Китай пообіцяв не надсилати зброю до Росії, але він підтримує російську економіку, купуючи нафту і розширюючи інші види торгівлі.

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