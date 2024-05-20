Таку заяву зробив глава МЗС Литви.

Литва готова негайно повернути в Україну своїх інструкторів, якщо буде створено відповідну коаліцію.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю французькому каналу La Chaîne Info. За його словами, йдеться про людей, які вже перебували в Україні до повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

"Ми могли б відправити інструкторів назад в Україну, тих, які вже були там. І я кажу вам, що Литва готова приєднатися до коаліції, очолюваної, наприклад, Францією, яка буде навчати солдатів в Україні", - додав Ландсбергіс. Відео дня

Відправлення військ НАТО в Україну: що кажуть країни-члени

Литва є однією з країн, які підтримали ідею президента Франції Еммануеля Макрона обговорювати можливе введення іноземних військ в Україну. У Ризі сказали, що можуть направити навчальну місію, але Україна про це не просила.

Канада, Швеція, Нідерланди, Фінляндія та Естонія також не відмовилися від обговорень. За даними ЗМІ, в Естонії навіть говорять про те, що їхні військовослужбовці могли б замінити деяких військових на заході України.

Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Іспанія, Італія та Німеччина одразу заявили, що не відправлятимуть своїх військовослужбовців в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: