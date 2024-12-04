Аналітики вважають, що Росія не має наміру відправляти значні підкріплення для підтримки режиму Башара Асада в Сирії.

Росія евакуює військово-морські активи зі своєї бази в Тартусі, Сирія, що може означати, що вона не має наміру відправляти значні підкріплення для підтримки режиму Башара Асада в Сирії в найближчому майбутньому. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше OSINT-аналітик MT Anderson повідомив, що, згідно із супутниковими знімками, Росія вивела зі своєї бази в Тартусі фактично всі судна, які там перебували. Як зазначають аналітики, Росія не може перекинути ці судна у свої чорноморські порти через позицію Туреччини, тому вона, найімовірніше, перекине їх на свої бази на північному заході Росії та в Калінінградську область.

Також аналітики зазначають, що раніше Головне управління військової розвідки України повідомило, що Росія перекинула в Сирію частину Африканського корпусу.

Відео дня

У ISW зазначають, що якщо ці повідомлення правдиві, то вони вказують на те, що російське військове командування уникає перекидання регулярних російських військових сил зі свого пріоритетного театру військових дій в Україні до Сирії.

"Евакуація Росією Тартуса і повідомлення про розгортання сил Африканського корпусу в Сирії свідчать про те, що Росія занепокоєна тим, що сили сирійської опозиції можуть просунутися на південь до Хами та загрожувати базі в Тартусі, але російське військове командування не буде в найближчому майбутньому спрямовувати до Сирії значні підкріплення, щоб запобігти таким просуванням", - вважають аналітики.

Ситуація в Сирії - що відомо

Контрнаступ сирійських повстанців, які являють собою коаліцію ісламістських бойових груп на чолі з підтримуваним Туреччиною угрупуванням, пов'язаним з Аль-Каїдою, розпочався минулого тижня. У перші дні війська РФ зазнали там значних втрат.

Українська розвідка інформувала, що опозиційні до підтримуваного Росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулися перші міські бої в містах Хама, Хомс і Сувейда.

Крім того, наголошується, що військовий контингент Росії втік із Хами й евакуювався на базу "Хмеймім". Керівник розташованого в Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

Як зазначав депутат Олександр Мережко, існує висока ймовірність, що президенту Росії Володимиру Путіну доведеться перекидати певні сили або ресурси через події в Сирії.

Вас також можуть зацікавити новини: