Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що офіційний Будапешт блокує процес вступу нашої держави в ЄС.

За його словами, український лідер повинен змиритися з думкою про те, що всі угорці мають право висловити свою думку щодо прискореного вступу України в ЄС.

"Бо факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до інтеграції, членом якої ми є, а не навпаки... Тож і тон голосу в Києві має бути обраний відповідний...", - написав Сіярто на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Позиція Угорщини щодо вступу України в ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський різко звернувся до Орбана щодо вступу України в ЄС. За словами глави держави, 70% громадян Угорщини виступають за вступ нашої держави в Європейський Союз, тоді як прем'єр-міністр цієї країни блокує такий шлях через свої політичні цілі.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проголосував проти членства України в ЄС на референдумі, який провели в країні. Він зазначив, що вступ України в Європейський Союз зруйнує угорську економіку.

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