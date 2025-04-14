Він також заявив, що це загрожує Угорщині та самій Європі.

Низка учасників засідання Ради ЄС із закордонних справ виступили за відкриття всіх глав переговорів щодо вступу України до ЄС уже цього року.

Ба більше, уповноважений ЄС запропонував "вражаючу ідею" - реалізувати повну економічну інтеграцію країни ще до офіційного вступу України до Європейського Союзу, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на пресконференції, опублікованій у Facebook.

Він також зазначив, що практично всі країни-члени ЄС і Брюссель чинять серйозний тиск на угорський уряд з метою прискорення вступу України до ЄС. "Сьогодні хотіли, щоб ми поступилися, незважаючи на загрози для Угорщини та ЄС, і незважаючи на те, що права угорської національної меншини в Україні продовжують систематично порушуватися", - зазначив Сіярто.

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Глава МЗС Угорщини нібито "ясно дав зрозуміти", що з цього питання можуть вирішувати тільки угорські громадяни. За його словами, свою думку з цього питання угорці зможуть висловити під час консультативного голосування у квітні та травні.

Інші новини про процес вступу України до ЄС

Раніше УНІАН повідомляв, що Євросоюз і три країни запустили Програму Ukraine2EU для підготовки вступу України до ЄС. Ця програма спрямована на допомогу Україні в підготовці до членства в ЄС шляхом надання стратегічної та експертної підтримки українським органам влади, які відповідають за впровадження необхідних реформ.

Крім того, Мерц назвав умову для вступу України до Євросоюзу і НАТО. "Україна перебуває у стані війни. А країна, яка перебуває у стані війни, не може стати ні членом НАТО, ні членом Європейського Союзу. Це стосується саме поточного моменту", - підкреслив політик.

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