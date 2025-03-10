У Варшаві вважають, що розмова Сікорського з Рубіо та Маском розкрила очі американцям.

Публічна суперечка глави МЗС Польщі Радослава Сікорського з держсекретарем США Марко Рубіо та Ілоном Маском щодо використання Україною терміналів Starlink має три "плюси" для Києва. Ситуацію пояснив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський у коментарі Укрінформу.

За його словами, вагоме значення має запевнення Рубіо про те, що під час повномасштабної війни Україну від Starlink ніхто відключати не збирається у межах посилення тиску на країну.

"Зрештою це також потім підтвердив Ілон Маск. Тому вже не буде таких форм тиску і впливу на Україну, що, мовляв, "зараз вам відключимо", або "якби вам відключити, то було б те, чи інше", що можна було сприйняти як більш чи менш приховані погрози, і саме так це сприйняв міністр Сікорський", - відзначив Вронський.

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Ще одним позитивним моментом він вважає те, що Сікорський та Рубіо зрештою дійшли висновку стосовно того, що у випадку окупації всієї України, якої прагне домогтися Росія, це стало б поразкою, зокрема, для США. Тому, за словами Вронського, необхідно діяти разом, щоб домогтися справедливого миру.

Ба більше, для України суперечка щодо терміналів має позитивний момент, оскільки американці тепер розуміють, що країні, яка страждає від російської агресії, фінансово домогає не лише Америка. Також у США побачили, що SpaceX Ілона Маска "не є благодійною організацією".

"Ця компанія заробляє на війні в Україні, оскільки роботу цих терміналів оплачує польський уряд за кошти польських платників податків", - пояснив речник Вронський.

Скандал довкола Starlink в Україні

Як писав УНІАН, в лютому з’явилися чутки про те, що США можуть відключити Україні термінали Starlink на тлі того, що команда президента Дональда Трампа намагалася схилити Київ до підписання угоди про корисні копалини. Пізніше Ілон Маск наголосив, що український фронт "завалиться", якщо він вирішить втілити погрози в реальність.

Через це Радослав Сікорський заявив, що термінали Starlink для України та абонентську плату оплачує Польща. Він попередив, що його країна розірве контракт із SpaceX, якщо Ілон Маск відключить супутниковий зв'язок для України.

У відповідь на це держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink, а Маск заявив, що його коментар був просто констатацією факту.

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