За пожежею на заводі з випуску дронів для України стоїть Росія, - Туск

Це не перші подібні випадки, і, що ще гірше, вони, безперечно, не будуть останніми, вважає польський прем’єр.

Пожежа на польському заводі з виробництва безпілотників для України була "навмисним підпалом", за яким стоїть Росія.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Politico. "Це продовження ескалації дій Росії в Європі", – заявив Туск, додавши, що "на жаль, це не перші випадки, і, що ще гірше, вони, безумовно, не будуть останніми".

Того ж дня, коли стався напад, польська прокуратура кваліфікувала інцидент як "терористичний злочин", скоєний "іноземною розвідкою" і пов’язаний з "навмисним підпалом".

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Видання зазначило, що інцидент стався на тлі почастішання російських атак на об’єкти, пов’язані з військовим виробництвом для України.

У Польщі, крім цього інциденту, у неділю сталася друга пожежа на підприємстві в Любліні. Це підприємство виробляє компоненти для аерокосмічної галузі, зокрема деталі для літаків і вертольотів.

Пожежа на заводі в Польщі

Компанія WB Electronics, на заводі якої в понеділок вранці сталася пожежа, є однією з найбільших приватних оборонних компаній Польщі. Вона випускає безпілотники та боєприпаси типу "баражування", які використовуються Україною проти російських військ. Пожежу швидко загасили, жертв не було.

Також повідомлялося про спробу підпалу заводу українського виробника БПЛА у Словаччині. Там поліція затримала трьох підозрюваних – двох громадян Латвії та українця. Слідство встановило, що зловмисники планували влаштувати масштабну пожежу на підприємстві; у них виявили запальну суміш і план нападу.

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