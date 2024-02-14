Апеляційний суд сербського міста Ниш повернув на новий розгляд справу справу екс-генерала СБУ Андрія Наумова про відмивання коштів.
"Апеляційний суд у Ниш скасував вирок першої інстанції, яким громадянина України Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей", - пише видання Radio Slobodna Evropa.
Як заявили в Апеляційному суді, справу повернули до Вищого суду міста Ниш для ухвалення нового рішення.
Зазначається, вирок Наумову був винесений Вищим судом Нишу 29 вересня 2023 року. Водночас суд відмовив Україні в екстрадиції колишнього генерала СБУ.
3 січня цього року Наумов вийшов на свободу, але суд заборонив йому залишати Сербію. Своєї вини він не визнає.
Справа Наумова - що відомо
Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова заарештували 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії. Тоді в його машині знайшли понад 600 тисяч євро та 125 тисяч доларів готівкою, а також діаманти. Правоохоронці припустили, що гроші та цінні камені "ймовірно, походять від злочинної діяльності".
В Україні Наумов є фігурантом низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Тут йому оголосили дві підозри: "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн грн. З України Наумов виїхав за лічені години до повномасштабного вторгнення Росії.
1 квітня 2022 року президент Володимир Зеленський позбавив Наумова звання бригадного генерала ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.
А 29 вересня минулого року суд у Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. Адвокат Наумова Мілан Петрович заявив, що сторона захисту буде оскаржувати це рішення.