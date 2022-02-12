Повна заборона доступу Росії до системи фінансових операцій SWIFT не розглядалася після серйозних заперечень з боку європейських країн.

США та Європа завершують розробку широкого пакету санкцій проти Росії на випадок її вторгнення в Україну.

Санкції націлені на великі російські банки, але не передбачають заборону Росії використовувати фінансову систему SWIFT, пише Reuters із посиланням на американських і європейських чиновників.

Один американський чиновник сказав, що серед російських банків, проти яких можуть бути запроваджені санкції, державні ВТБ і "Сбєрбанк", найбільші фінансові установи Росії.

Обидві установи вже підпадають під секторальні санкції, запроваджені Міністерством фінансів США після того, як Росія окупувала український Крим, але повне блокування, яке очікується зараз, матиме набагато більш значущі наслідки, сказав один із експертів.

Три джерела, знайомі з переговорами, заявили, що повна заборона доступу Росії до системи фінансових операцій SWIFT не розглядалася після серйозних заперечень з боку європейських країн.

Європейські кредитори занепокоєні, що відключення Росії від SWIFT означатиме, що мільярди доларів боргів, які вони мають у Росії, так і не будуть погашені.

За словами одного з джерел, санкції проти великих російських банків все одно матимуть значний вплив на російський фінансовий сектор та економіку.

"Мета полягає в тому, щоб розробити санкції, які б дійсно вдарили по росіянах, але при цьому стежити за побічним збитком для тих, хто їх запроваджує, визнаючи, що санкції явно сильніше вдарять по Європі", - зазначило одне з джерел.

Офіційні особи США заявили, що під час зустрічей зі своїми колегами в Німеччині, Франції та Великій Британії цього тижня було досягнуто значного прогресу щодо пакету санкцій.

За словами американських та європейських чиновників, США та європейські союзники зосередилися на санкціях, які будуть запроваджені у разі фізичного вторгнення Росії в Україну. Їм потрібно буде додатково координувати будь-яку відповідь на санкції, крім повного військового вторгнення, наприклад масштабної кібератаки.

"Багато питань було вирішено", – сказав один американський чиновник, знайомий з переговорами, додавши: "Я б не сказав, що є стовідсоткова згода, але більшість проблем, які висловила" Німеччина, були розглянуті.

Також зазначається, що санкції включають контроль за експортом компонентів, вироблених Росією для технологічного і збройового секторів, а також санкції проти конкретних російських олігархів.

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