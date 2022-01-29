На Заході обговорювали можливість відключення Росії від SWIFT як відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Адміністрація Байдена планує внести до пакету санкцій проти Росії великі банки, державні компанії і вдарити по імпорту у разі вторгнення в Україну.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

Наразі дії вже на стадії завершення і не мають аналогів за останні десятиліття щодо Росії.

Водночас у пакеті немає санкцій на експорт нафти і природного газу чи відключення Росії від SWIFT.

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Як підкреслив один зі співрозмовників, Вашингтон "почне з максимуму", щоб "завдати серйозного і негайного удару Кремлю".

Потенційні цілі включають кілька найбільших російських банків, підтримуваних РФ, зокрема Газпромбанк, Сбербанк і ВТБ Банк, заборону на торгівлю новими випусками російських суверенних боргових зобов'язань та застосування заходів експортного контролю у ключових секторах.

Остаточного рішення щодо можливих санкцій ще не ухвалено.

Під час нещодавнього загострення на російсько-українському прикордонні й на тлі загрози для Східної Європи з боку Росії, яка, за даними розвідок, зосередила довкола України понад 100 тисяч військових, президент Сполучених Штатів Джо Байден уже відкрито пригрозив Кремлю заборонити банкам країни-агресора будь-які операції з доларом.

Тим часом на Заході обговорювали можливість відключення Росії від SWIFT як відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, проте до єдиної думки у ЄС не дійшли. Берлін, наприклад, наполягає на санкціях, які не вдарять по економіці блоку.

Проте російський ринок уже почав падати на тлі загрози нових бойових дій з участю Росії, про що свідчать звіти міжнародних банків.

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