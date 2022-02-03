Глава МВФ все ще сподівається на дипломатичне вирішення кризи заради українського народу.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий допомогти країнам, які можуть постраждати від будь-яких наслідків російсько-українського конфлікту та санкцій, які Захід може запровадити у разі повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявила в середу директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва, повідомляє Reuters.

За її словами, це стосується відключення Росії від системи SWIFT.

Вона зазначила, що санкції неминуче зупинять деякі фінансові операції та функціонування фінансової системи. Особливо, якщо вони обмежать доступ Росії до мережі фінансових транзакцій SWIFT.

"Якщо ми опинимося в ситуації, в якій є побічні ефекти, які вимагають більшої участі МВФ для інших країн, ми, звичайно, будемо там. У нас все ще є кредитні можливості на 700 мільярдів доларів", - додала Георгієва.

Глава МВФ все ще сподівається на дипломатичне вирішення кризи заради українського народу.

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Нагадаємо, Європейський банк просить в інших банків план дій у разі санкцій проти Росії, мовиться і про відключення від SWIFT.

У ЗМІ повідомляли, що США серйозно не розглядають санкції проти Росії, які стосуються SWIFT або газу.

У Росії ж переконують, що "фатальної катастрофи не буде", якщо відключення станеться.