США мають серйозний план припинення вогню, але РФ висунула нові вимоги, - NYT

Зазначається, що Україна фактично погодилася на цей план, але Кремль постійно зволікає.

США дійсно мають серйозний план припинення вогню, на який Україна фактично погодилася в середині березня. Втім, росіяни зволікали і наполягали на своїх умовах, пише The New York Times.

США вважали, що домовилися про часткове припинення вогню - одне для запобігання атакам на енергетичну інфраструктуру, а інше в Чорному морі. Останнє так і не набуло чинності.

"Але росіяни зволікали, наполягаючи на нових умовах, включаючи "денацифікацію" українського уряду та відставці (президента України Володимира - УНІАН) Зеленського", - пише видання.

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Переговори про мир - важливі новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Рубіо натякнув, що США вже набридла війна в Україні. "Важливо всім нагадувати, що українська війна - це жахлива річ, але це не наша війна. Ми її не починали. США допомагали Україні понад три роки, і ми хочемо, щоб усе це закінчилося", - заявив він.

NYT повідомляв, що в Білому домі практично не ведуться серйозні обговорення про подальше надання Україні військової допомоги.

Також Bloomberg писав, що США готові визнати незаконно анексований Крим російським у рамках широкої угоди про мир між Москвою і Києвом.

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