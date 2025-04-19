Білий дім не обговорює нові поставки зброї для України / фото - GettyImages

У Білому домі практично не ведуться серйозні обговорення про подальше надання Україні військової допомоги, пише The New York Times.

Європейські дипломати підтвердили, що не отримували від США чітких гарантій щодо продовження обміну розвідувальною інформацією з Києвом. Це викликає занепокоєння, оскільки війна триває.

Адміністрація Дональда Трампа все частіше оцінює українське питання з позиції "що ми отримаємо", а не "чим можемо допомогти". За словами ексрадниці з питань Росії в Радбезі США Фіони Гілл, Трамп прагне налагодити пряму взаємодію з Москвою, навіть якщо це означає відсторонення України від переговорного процесу. 

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Заяви США про вихід із мирного процесу щодо України

18 квітня держсекретар США Марко Рубіо попередив, що Вашингтон може "умити руки" - вийти з переговорного процесу щодо України, якщо не побачить реальних зрушень. 

Сам Трамп пізніше сказав, що Вашингтон може припинити участь у мирних переговорах щодо України, якщо одна зі сторін перешкоджатиме досягненню домовленостей.

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