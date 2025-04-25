При цьому в Європі дуже сподіваються, що США все ж закриватимуть базові потреби України.

Європейські союзники США намагаються переконати президента США Дональда Трампа в перевагах спільного підходу до завершення війни в Україні, щоб посилити тиск як на Москву, так і на Київ, а також зберегти безпеку в Європі.

Однак у США заявили, що їхні пропозиції для Європи та України тепер мають характер ультиматуму - до того ж, вони і зовсім готові відступити від участі в переговорах, пише The New York Times.

Повідомляється, що європейські чиновники, визнавши ці пропозиції надто сприятливими для Росії і кремлівського диктатора Володимира Путіна, опинилися перед дилемою. Адже, якщо Трамп розглядає війну в Україні як "чергову кризу", яку потрібно або вирішити, або забути про неї, якщо вона заважає нормалізувати дипломатичні та ділові відносини з Путіним, - то для Європи майбутнє України є принциповим питанням.

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Європа в контексті війни в Україні

На думку європейських аналітиків і дипломатів, на кону стоїть фундаментальний принцип європейської безпеки останніх 50 років: міжнародні кордони, якими б вони не були після Другої світової війни, не повинні змінюватися силою. Тому в Європі заявляють, що готові продовжувати підтримувати Україну навіть у разі виходу США з процесу. Адже мало хто в Європі вірить, що Путін справді зупиниться.

"Моє відчуття таке: Європа розуміє, що поставлено на карту, і продовжить підтримувати український уряд. Польща точно продовжить, і ми в цьому не самотні", - зазначив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Тому ключові європейські держави розглядають безпеку України як невід'ємну частину своєї власної. Навіть якщо вони не зможуть реально допомогти Україні витіснити Росію з тимчасово окупованих територій, вони хочуть, щоб Київ утримав свої позиції і продовжував виснажувати ресурси Москви, яка за останні шість місяців захопила лише кілька сіл, втративши десятки тисяч солдатів, пише ЗМІ. Тим паче, що, за оцінками, війна вже обійшлася Росії щонайменше в $200 мільярдів і призвела до загибелі або поранення майже мільйона російських військових.

США в контексті війни в Україні

Протягом усіх трьох років війни США надавали Україні критично важливі ресурси, такі як розвіддані, системи ППО тощо. Європейці сподіваються, що Трамп продовжить це робити, навіть якщо фінансова допомога припиниться. А американський президент, своєю чергою, вважає, що реалізм вимагає не допомоги, а поступки територій від України.

Більшість європейських лідерів визнають необхідність територіального компромісу. Але не такого, який нав'язується їм і українцям ззовні.

Мета - дозволити Києву самому домовитися про закінчення війни на прийнятних умовах, водночас отримуючи достатню допомогу і гарантії для стримування Росії в майбутньому - бажано за допомогою США, а й без неї, якщо буде потрібно, зазначають журналісти. Тоді як США у своєму мирному плані вимагають, щоб Україна визнала Крим російським.

"Це неприйнятно навіть для союзника Росії - Китаю, який також відмовився визнавати анексію", - йдеться в матеріалі. І підкреслюється, що для європейців шоком є сам факт, що США можуть відступити, адже саме вони тривалий час були гарантом європейських кордонів і безпеки.

Пропонований американцями план, на думку глави Європейського політичного центру Фабіана Цулега, "по суті, вручає Росії перемогу, яку вона не змогла б досягти на полі бою". Адже визнання Криму частиною Росії буде "відмовою від принципів європейського миру і підривом усієї архітектури європейської безпеки після Другої світової війни".

Європейці, своєю чергою, все одно готові вкладати пропорційно більше ресурсів для допомоги Україні в боротьбі проти Росії. Тим паче, що кошти, необхідні Україні, порівняно невеликі за мірками європейської економіки - приблизно від 50 до 60 мільярдів євро на рік на фінансову та військову допомогу.

Хоча є й низка проблем, пов'язаних із підтримкою України - Європа розділена в питаннях практичної допомоги. Італія хоч і висловлює солідарність із Києвом, але не надає значних коштів. Франція і Велика Британія готові ризикувати більше за інших, пропонуючи навіть відправлення європейських військ для забезпечення гарантій безпеки, але можуть мати у своєму розпорядженні менші фінансові можливості, ніж Польща чи Німеччина. Угорщина і Словаччина, навпаки, симпатизують Москві і практично повністю займають її сторону.

Однак Цулег, наприклад, дивиться в майбутнє з помірним оптимізмом: "Найбільші країни Європи розуміють, що поставлено на карту - їхня власна безпека". За його словами, саме Трамп підштовхнув Європу до нових контактів із Британією, а також із Норвегією та Туреччиною.

Інші новини в контексті війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що у США анонсували нові зустрічі щодо мирного врегулювання в Україні. Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що партнерам поставили запитання про те, що потрібно зробити для припинення війни РФ проти України.

Крім того, експерт Тарас Загородній вважає, що росіяни більше за інших бояться виходу США з переговорів. "Путін розуміє, що це точно буде кінець комунікації (вихід з ізоляції - ред.). Тому всі дії росіян зараз із цими "великодніми перемир'ями" показують, що вони бояться виходу американців із переговорів. Тому що вони все втрачають", - вважає він.

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