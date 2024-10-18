Він також зазначив, що США кожні два-три тижні надаватимуть новий пакет допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Україну приїде делегація Білого дому з відповідями щодо свого бачення "плану перемоги". Про це Зеленський сказав в інтерв'ю журналістам українських телеканалів, яке транслювалося в ефірі марафону "Єдині новини".

Зокрема, коли у глави держави запитали, чи є вже реакція країн Заходу на план перемоги України, він нагадав, що спершу представив цей план Сполученим Штатам.

"Реакція була майже одразу. Наша команда поїхала туди з начальником Генерального штабу Баргилевичем, а також віце-прем'єркою Стефанішиною. Працювали над питаннями щодо НАТО і також щодо запрошення в НАТО, а також з другим пунктом плану перемоги щодо посилення нашої армії зараз. Щодо реакції, я чекаю команду Білого дому в Україні. Ми чекаємо і найближчим часом вона буде тут з тими, чи іншими відповідями", - сказав Зеленський.

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Також президент сказав, що два дні тому провів розмову з президентом США Джо Байденом.

"Ми отримали пакет на півмільярда, а також домовилися, що це є частиною також плану, що ми будемо зараз дуже швидко отримувати раз на два-три тижні, може бути - отримувати пакет, який буде посилювати нашу армію", - наголосив Зеленський.

План перемоги Зеленського - що треба знати

План складається з п'яти пунктів і трьох секретних додатків. Серед них - негайне запрошення в НАТО і продовження операцій ЗСУ в РФ. Також пропонується розмістити в Україні "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування", який має бути достатнім для захисту від будь-якої військової загрози з боку Росії.

Водночас у Білому Домі заявили, що поки що серед союзників немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення в НАТО.

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