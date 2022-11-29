Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила потенційний продаж зброї Фінляндії на суму $323 млн.
Як повідомляє CNN, у Білий дім поінформував Конгрес про схвалення продажу тактичних керованих авіаційних ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащення винищувачів повітряних сил Фінляндії.
Ця угода "підтримає зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки надійного партнера, який є важливою силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".
"Для національних інтересів США життєво важливо допомогти Фінляндії в розвитку і підтримці сильного і готового потенціалу самооборони", – наголосили в адміністрації Байдена.
Там також зауважили, що збройні сили Фінляндії "не матимуть жодних труднощів" із прийняттям в експлуатацію військового обладнання, яке буде для них закуплено.
Вступ Фінляндії в НАТО
Фінляндія разом зі Швецією подали заявку на членство в НАТО, відмовившись від зовнішньополітичного нейтралітету у відповідь на вторгнення РФ в Україну 24 лютого. Станом на зараз 28 із 30 членів Альянсу ратифікували протокол про вступ цих країн.