Зокрема, Фінляндія закупить ракети для оснащення винищувачів.

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила потенційний продаж зброї Фінляндії на суму $323 млн.

Як повідомляє CNN, у Білий дім поінформував Конгрес про схвалення продажу тактичних керованих авіаційних ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащення винищувачів повітряних сил Фінляндії.

Ця угода "підтримає зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки надійного партнера, який є важливою силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

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"Для національних інтересів США життєво важливо допомогти Фінляндії в розвитку і підтримці сильного і готового потенціалу самооборони", – наголосили в адміністрації Байдена.

Там також зауважили, що збройні сили Фінляндії "не матимуть жодних труднощів" із прийняттям в експлуатацію військового обладнання, яке буде для них закуплено.

Вступ Фінляндії в НАТО

Фінляндія разом зі Швецією подали заявку на членство в НАТО, відмовившись від зовнішньополітичного нейтралітету у відповідь на вторгнення РФ в Україну 24 лютого. Станом на зараз 28 із 30 членів Альянсу ратифікували протокол про вступ цих країн.

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