Угорщина ратифікує заявки Швеції та Фінляндії про вступ до НАТО до кінця року.
Про це повідомляє Politico.
Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергелі Гульяс заявив, що уряд Угорщини підтримує членство Швеції та Фінляндії в НАТО та подав ратифікаційні документи до Національної асамблеї.
Гульяс заявив, що розширення НАТО буде ратифіковано не пізніше середини грудня.
Угорщина та Туреччина є єдиними країнами НАТО, які ще не ратифікували приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу.
Вступ до НАТО: плани Фінляндії, Швеції та України
Як повідомляв УНІАН, у травні за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до Північноатлантичного альянсу подали заявки Фінляндія і Швеція. Наприкінці червня лідери країн НАТО офіційно запросили Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу. Наразі триває ратифікація відповідного протоколу парламентами країн-членів НАТО.
30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.
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