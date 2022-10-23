Заяви будуть ратифіковані не пізніше середини грудня.

Угорщина ратифікує заявки Швеції та Фінляндії про вступ до НАТО до кінця року.

Про це повідомляє Politico.

Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергелі Гульяс заявив, що уряд Угорщини підтримує членство Швеції та Фінляндії в НАТО та подав ратифікаційні документи до Національної асамблеї.

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Гульяс заявив, що розширення НАТО буде ратифіковано не пізніше середини грудня.

Угорщина та Туреччина є єдиними країнами НАТО, які ще не ратифікували приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу.

Вступ до НАТО: плани Фінляндії, Швеції та України

Як повідомляв УНІАН, у травні за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до Північноатлантичного альянсу подали заявки Фінляндія і Швеція. Наприкінці червня лідери країн НАТО офіційно запросили Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу. Наразі триває ратифікація відповідного протоколу парламентами країн-членів НАТО.

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.

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