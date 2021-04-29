США закликали Росію вжити заходів щодо деескалації війни на Донбасі й відмовитися від дестабілізації ситуації в Україні.

Місія США в ОБСЄ закликала Росію скасувати рішення про блокування Керченської протоки.

Про це заявив представник США Кортні Острієн під час виступу у Відні, передає НВ.

Він також закликав Росію вжити заходів щодо деескалації війни на Донбасі та відмовитися від дестабілізації ситуації в Україні.

"Ми закликаємо Росію утриматися від будь-яких подальших ескалаційних дій і негайно зробити необхідні кроки для деескалації напруженості в регіоні, в тому числі шляхом скасування своїх дій з блокування певних суден у частинах Чорного моря", - заявив Острієн.

Закриття Росією частини акваторій Чорного моря

Читайте такожЕкс-посол США в Україні: Росія має заплатити ціну за закриття Керченської протоки

Російська Федерація оголосила, що з кінця квітня по жовтень 2021 року закриває частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і суден інших країн під приводом військових навчань.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ України, такі дії РФ є грубим порушенням права на свободу судноплавства, а також черговою спробою узурпувати суверенні права України як прибережної держави.

МЗС висловило протест у зв'язку з цими діями Російської Федерації і закликало міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій