ВПС зявили, що головна частина ракети пролетіла близько 6800 км і додали, що випробування підтвердило точність і надійність цієї ракети.

В американському штаті Каліфорнія сили ВПС і ВМС спільно провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

Запуск ракети проводився з використанням повітряного командного пункту, політ ракети, що включає випробувальну головну частину, контролювався з літака ВМС E-6B Mercury, передає Голос Америки.

ВПС зявили, що головна частина ракети пролетіла близько 6800 км і додали, що випробування підтвердило точність і надійність цієї ракети, а також надало дані, які Міністерство оборони буде використовувати для забезпечення безпеки і надійності ракетно-ядерної складової ВПС.

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"Ми завжди готові захистити США боєздатними ядерними силами в будь-який час, в будь-якому місці, за наказом, з нанесенням глобального удару", - прокоментував випробування глава командування глобальних ударів ВПС США генерал Томас Бюссьєр.

Що таке Minuteman III

Minuteman III - ракета, яка може нести відразу кілька ядерних боєголовок. Вона має систему індивідуального наведення, має дальність польоту понад 9660 км і може летіти зі швидкістю приблизно 24 тис. км/год.

Вона є ключовою частиною стратегічного арсеналу ЗС США.

Випробування Minuteman III

США вже не вперше проводять випробування даних ракет. Так, одне з них відбулося в лютому 2020 року. А ось в квітні минулого року випробування були скасовані. Представники ВПС США пояснили тоді скасування випробувального пуску балістичної ракети бажанням знизити ядерну напруженість.

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