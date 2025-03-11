За словами дипломатів, цього разу домовитися про повний текст комюніке виявилося дуже складно, і дехто побоюється, що компроміс не буде знайдено.

США виступають проти формулювань, які можуть зашкодити їхнім зусиллям із залучення Росії та України за стіл переговорів, заявив у понеділок держсекретар Марко Рубіо.

Як пише Reuters, Вашингтон сперечається з союзниками по G7 перед зустріччю цього тижня, що викликає у них ще більшу тривогу.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" - Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США - зустрінуться 12-14 березня на річковому курорті Ла-Мальбе в Квебеку вперше після повернення до влади президента Дональда Трампа.

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Зазначається, що зустрічі G7 відбувалися в дусі консенсусу відтоді, як членство Росії було призупинено в березні 2014 року у відповідь на приєднання Криму, що підкреслювало їхню незмінну підтримку України. Трамп же порушив єдність Заходу, зблизивши США з Москвою і обрушивши критику на Київ.

За словами чотирьох дипломатів G7, Канада від самого початку сподівалася, що "сімка" узгодить спільну заяву - від війни Україні до Близького Сходу і Китаю, а також другу декларацію, в якій буде викладено зусилля G7 щодо приборкання так званого тіньового флоту Росії.

Майже дві сторінки з восьми в останній заяві G7 у листопаді були повністю присвячені Україні і в основному спрямовані проти Росії.

Однак, за словами дипломатів, цього разу домовитися про повний текст комюніке виявилося дуже складно, і дехто побоюється, що компроміс не буде знайдено.

США прагнуть виключити згадки про санкції та дії Росії в Україні, вимагаючи водночас більш жорстких формулювань щодо Китаю, повідомили два дипломати.

Виступаючи перед журналістами дорогою до Саудівської Аравії, Рубіо сказав, що завжди є камені спотикання, додавши, що Вашингтон не може підписати нічого, що могло б перешкодити Росії та Україні сісти за стіл переговорів. Він сказав:

"Ми вважаємо, що антагоністична риторика іноді ускладнює зближення сторін, тим паче що зараз ми єдині, хто, схоже, в змозі зробити такі переговори можливими".

Держсекретар упевнений, що зрештою країни G7 дійдуть до документа, який буде змістовним і об'єднуючим, не "підриваючи нашу здатність привести обидві сторони за стіл переговорів". США також виступили проти окремої заяви про тіньовий флот Росії, повідомили три дипломати.

Блокування США рішень щодо РФ

Нова адміністрація президента США намагалася заблокувати українську резолюцію до третіх роковин повномасштабного вторгнення, в якій Росія засуджувалася як агресор. Натомість американці подали власну резолюцію, яка просто закликала всіх до миру.

Зрештою були проголосовані обидві резолюції. Українську версію підтримали 93 країни світу, зокрема більшість країн Європи і навіть Сербія.

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