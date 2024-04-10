ля США підтримання миру та стабільності в Європі історично є найважливішою місією.

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Штати вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів у її війні проти України.

Як повідомляє DW, заява була зроблена на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна. Кемпбелл попередив, що, якщо так продовжиться, то це вплине на відносини між США та Китаєм.

"Ми не стоятимемо осторонь і не говоритимемо, що все гаразд", – наголосив він.

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За словами заступника держсекретаря США, Вашингтон розглядатиме це не просто як унікальні дії Росії, а як об'єднаний комплекс дій, який підтримує Китай і Північна Корея, що суперечить інтересам Штатів. Кемпбелл додав, що для США підтримання миру та стабільності в Європі історично є найважливішою місією.

Співпраця Росії та Китаю: останні новини

Від початку вторгнення РФ в Україну Китай офіційно займає "нейтральну" позицію. Однак неодноразово повідомлялось, що КНР допомагає російській промисловості та постачає товари і технології, необхідні для війни.

Крім того, Китай надає Росії дані геопросторової розвідки, а також мікроелектроніку та верстати для виробництва танків. Минулого року торгівля між двома країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів.

Нещодавно Financial Time писала, що Китай і РФ домовилися про "виграшну співпрацю".

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