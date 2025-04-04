За словами держсекретаря США, українці вже показали свою готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів.

США знатимуть уже за тижні, а не місяці, чи готова Росія завершити війну в Україні. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

"Ось що хоче зробити президент. Він хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Можливо закінчити цю війну на умовах, допустимих для обох сторін. Якщо обидві сторони погодяться. І ми зараз у процесі знаходження цих умов, і ми скоро будемо знати через тижні, а не місяці, чи готова Росія до миру", - сказав він.

Рубіо зазначив, що якщо українці показали свою готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів, тоді "незабаром, а не за півроку, Москва і глава РФ Володимир Путін мають ухвалити рішення, чи готові вони до миру, чи ні".

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За словами держсекретаря США, зараз Вашингтон дивиться, чи готова Росія до миру. Він підкреслив, що Штати стежать за діями РФ.

"Ми зараз дивимося на її дії, а не на слова", - додав Рубіо.

Держсекретар також заявив, що США працюють над тим, щоб "просувати мир". Він попередив, що якщо Росія затягуватиме мирний процес, то президент США Дональд Трамп перестане проводити переговори з Москвою.

"Він (Трамп - УНІАН) хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Якщо мир можливий, ми будемо про це знати. Якщо буде тактика затягування, ми не будемо в цьому зацікавлені, Трамп не братиме участі в нескінченних переговорах. Ми скоро будемо знати, чи серйозно Росія ставиться до миру. Якщо так - чудово, якщо ні - потрібно буде переоцінювати наше становище і те, що ми будемо робити", - сказав Рубіо.

Держсекретар резюмував, що війна має закінчитися "прийнятним для обох сторін рішенням".

Переговори про завершення війни - важливі новини

Раніше прессекретар правителя РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжує переговори зі США про припинення вогню. За його словами, питання гарантій безпеки для України є предметом переговорів.

Крім того, військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак поділився, що в публічній площині зрушень у мирних переговорах між Україною і Росією немає. Він запевнив, що за лаштунками ведеться величезна робота.

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