Після скандалу з Байденом Путін публічно відповів американському главі дивною фразою.

Російський президент Володимир Путін насправді поскаржився американському главі Джо Байдену, коли той обізвав його "вбивцею" під час інтерв’ю телеканалу ABC News.

Про це йдеться у новій книжці кореспондентів "The Washington Post" Боба Вудворта і Роберта Коста.

"Я засмучений, що ви назвали мене вбивцею", – сказав Путін Байдену телефоном 13 квітня.

Байден відповів Путіну, що його коментар журналістам тоді "не був чимось навмисним".

Читайте такожЄСПЛ визнав причетність Росії до вбивства Литвиненка"Мені поставили питання – я відповів. Це було інтерв’ю на зовсім іншу тему", – сказав Байдену, перш ніж запросити російського главу на женевський саміт у червні.

Байден назвав Путіна вбивцею - деталі

Раніше у великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Пізніше Путін заявив, що американський лідер дзвонив йому після того, як назвав вбивцею. "Він пояснив, мене ці пояснення влаштували. Він запропонував нам зустрітися, це ж його ініціатива. Ми зустрілися... він людина дуже досвідчена. Ми з ним віч-на-віч говорили дві години, не з усіма лідерами так я говорив", - сказав президент РФ.

Автор: Яна Ставська