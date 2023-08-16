За підрахунками спостерігачів, у Білорусі перебувають до 5 тисяч найманців.

Найманці так званої "ПВК Вагнер" використовуються владою Білорусі для проведення інформаційних провокацій проти сусідніх Польщі та Литви. Про це повідомляє білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За оцінкою спостерігачів, зараз в Білорусі знаходиться близько 4-5 тисяч найманців. Періодично надходять повідомлення про нібито їхнійй масовий виїзд в Росію або відправку в Африку, але ця інформація поки не підтверджується.

"Присутність найманців в Білорусі активно використовується для проведення інформаційних провокацій і створення напруженості на кордонах з країнами НАТО", – повідомляють спостерігачі.

Відео дня

Крім того, вагнерівці беруть участь у проведенні тренувань з армією Білорусі та іншими силовими відомствами.

Вагнерівці в Білорусі

На початку серпня польська влада заявила, що найманці "ПВК Вагнер" намагалася проникнути на територію країни з Білорусі. Поляки побоюються, що найманці демонструватимуть свою вседозволеність, тому Варшава вирішила збільшити кількість своїх військ на кордоні з Білоруссю.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв раніше заявляв, що зараз у Білорусі перебувають понад шість тисяч вагнерівців. На його думку, ця кількість вже може становити небезпеку для України. Однак небезпеку слід відрізняти від прямої загрози.

Вас також можуть зацікавити новини: