Найманці так званої "ПВК Вагнер" використовуються владою Білорусі для проведення інформаційних провокацій проти сусідніх Польщі та Литви. Про це повідомляє білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За оцінкою спостерігачів, зараз в Білорусі знаходиться близько 4-5 тисяч найманців. Періодично надходять повідомлення про нібито їхнійй масовий виїзд в Росію або відправку в Африку, але ця інформація поки не підтверджується.
"Присутність найманців в Білорусі активно використовується для проведення інформаційних провокацій і створення напруженості на кордонах з країнами НАТО", – повідомляють спостерігачі.
Крім того, вагнерівці беруть участь у проведенні тренувань з армією Білорусі та іншими силовими відомствами.
Вагнерівці в Білорусі
На початку серпня польська влада заявила, що найманці "ПВК Вагнер" намагалася проникнути на територію країни з Білорусі. Поляки побоюються, що найманці демонструватимуть свою вседозволеність, тому Варшава вирішила збільшити кількість своїх військ на кордоні з Білоруссю.
Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв раніше заявляв, що зараз у Білорусі перебувають понад шість тисяч вагнерівців. На його думку, ця кількість вже може становити небезпеку для України. Однак небезпеку слід відрізняти від прямої загрози.