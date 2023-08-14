Українська сторона працює над тим, щоб підвищити свої оборонні спроможності, підкреслив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Зараз у Білорусі знаходяться понад шість тисяч членів російської приватної військової компанії "Вагнер".

ПВК "Вагнер" на білоруській території є небезпечним для України, поділився командувач Об'єднаних сил Збройних сил нашої держави генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч осіб - найманців ПВК "Вагнер". У військовій науці є два поняття - військова небезпека і військова загроза. Для цивільних пояснюю, якщо їде автомобіль - це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе - це загроза", - зазначив він.

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Генерал-лейтенант додав, що перебування найманців на білоруській землі - це небезпека, а у разі створення ними диверсійно-розвідувальних груп чи наземного наступального угрупування, тоді це буде реальною загрозою.

"...ми не очікуємо, коли ця загроза утвориться, ми робимо все, щоб підвищити наші оборонні спроможності", - підкреслив Наєв.

Важливі новини про "вагнерівців" у Білорусі

У липні РФ почала масово перекидати в Білорусь найманців після того, як вони наприкінці червня нібито влаштували бунт на російській території. Повідомлялося про прибуття в Білорусь понад 10 колон з членами ПВК "Вагнер", у складі деяких була бронетехніка. Міноборони Білорусі стверджувало, що "вагнерівці" будуть ділитися досвідом з білоруськими військовими.

Спікер Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко повідомляв, що станом на 22 липня на білоруській території перебували приблизно 5 тис. найманців "Вагнера". Українська сторона укріплює кордон з Білоруссю.

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