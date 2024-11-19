Через упертість Шольца "Тауруси" для України стали трендом передвиборчої кампанії в Німеччині.

Україна не отримає німецькі крилаті ракети Taurus, доки Олаф Шольц залишається чинним канцлером. Він справді вірить, що така поставка може спричинити неконтрольовану ескалацію війни, пише Bild.

На саміті G20, який зараз проходить у Бразилії, Шольц знову повторив свою обіцянку не давати Україні "Тауруси", доки він залишається канцлером.

"Він переконаний, що розгортання Taurus було б безвідповідальним. Ракета долітає до Москви, де вражає навіть такі цілі, як "праве верхнє вікно". Шольц побоюється, що результатом може стати неконтрольоване розширення війни", – пише Bild.

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За даними журналістів, десь наприкінці 2022 – на початку 2023 року військові підготували для Шольца усю інформацію про ракети Taurus, після чого він і дійшов думки, що Україні не можна давати цю зброю, що б про це не казали інші.

"Це означає: у цьому пункті Шольц навіть не піде за своїм другом, президентом США Джо Байденом", – додає Bild.

За інформацією видання, Шольц ніколи не обговорював питання ракет Taurus з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема не торкалися цієї теми і під час їхньої телефонної розмови минулого тижня.

"Кажуть, що він (Шольц) лише сперечався про своє рішення щодо Taurus з президентом України Володимиром Зеленським і обговорював це з ключовими союзниками, такими як Байден", – пише Bild.

Після того, як США дозволили використовувати ракети ATACMS по території РФ, дебати щодо "Таурусів" стануть частиною виборчої кампанії, яка де-факто стартувала в Німеччині. За інформацією Bild, Шольц дуже розлютився, коли кандидат у канцлери від ХДС Фрідріх Мерц заявив, що в разі, якщо він очолить німецький уряд, то виставить Путіну ультиматум – припинити бомбардування українських цивільних об’єктів або Україна отримає Taurus.

"Кажуть, перед своїми людьми Шольц заявив: ставити такі ультиматуми ядерній державі, будучи самим неядерною нацією, він вважає небезпечним "проявом показової бравади", – пише Bild.

На думку авторів публікації, Україна отримає ракети Taurus лише після обрання в Німеччині нового канцлера після виборів у лютому.

Шольц не дає Україні "Тауруси"

Як писав УНІАН, під час саміту G20 в Бразилії Шольц заявив, що не змінив своєї позиції щодо передачі Україні німецьких ракет Taurus. Він додав, що Берлін зробив виняток та дозволив застосувати німецьку зброю по прикордонню РФ для оборони Харкова, однак це рішення не змінює його основних принципів.

При цьому в самій Німеччині Шольц стикається з дедалі більшим тиском щодо відправки далекобійних ракет в Україну. Днями Роберт Хабек, який претендує на посаду канцлера від "Зелених", пообіцяв надати Києву Taurus, якщо переможе на виборах.

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