Раніше стало відомо про вихід Туреччини з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок і домашньому насильству.

У Раді Європи назвали руйнівною новиною оголошення Туреччини про вихід зі Стамбульської конвенції про запобігання та протидію насильству проти жінок і домашньому насильству.

Про це заявила генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, повідомляє "Європейська правда".

Вона наголосила, що Стамбульська конвенція охоплює 34 європейські країни і розглядається як золотий стандарт у міжнародних зусиллях щодо захисту жінок і дівчат від насильства, із яким вони стикаються щодня.

"Цей крок є величезною невдачею для цих зусиль і дуже плачевним, оскільки компрометує захист жінок у Туреччині, по всій Європі та за її межами" - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок і домашньому насильству. Представники Партії справедливості і розвитку, яку очолює президент країни, наполягають на тому, що документ заохочує розлучення, просуває культуру ЛГБТ, а тому несе загрозу для турецьких сімей.

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Стамбульська конвенція про запобігання насильству над жінками

Стамбульска конвенція - міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі, Туреччина. Конвенція набрала чинності 1 серпня 2014 року. Метою конвенції є запобігання насильству, захист постраждалих і "покінчення з безкарністю злочинців".

Україна підписала Стамбульську конвенцію в 2011 році, але документ так і не був ратифікований. У 2021 році ратифікація Стамбульської конвенції була однією з основних вимог Маршу жінок.

У травні 2020 року ООН закликала Верховну Раду прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції про протидію насильству. У червні минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що попросить Раду ратифікувати Стамбульську конвенцію після того, як МЗС подасть відповідну пропозицію.

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Автор: Олександр Топчій