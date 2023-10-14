Наразі Україна шукає рішення для розв'язання цієї проблеми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляє, що станом на зараз відповідно до норм міжнародного права президент Російської Федерації Володимир Путін, прем'єр-міністр Михайло Мішустін і міністр закордонних справ Сергій Лавров є недоторканими за злочин агресії проти України.

Про це глава МЗС України сказав в інтерв'ю ведучої новин ТСН Наталії Мосейчук.

"У міжнародному праві є священне правило про імунітети трійки - це президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ", - сказав Кулеба.

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Водночас, міністр уточнив, що ці імунітети може обходити Міжнародний кримінальний суд. "Але він не може судити злочин агресії Росії проти України у силу своїх норм", - додав глава МЗС.

Таким чином, Кулеба підкреслив, що станом на зараз у міжнародному праві президент РФ Путін, прем'єр Мішустін і міністр закордонних справ Лавров є недоторканними.

"Це правда. І ми увесь цей час шукаємо рішення як знайти розв'язання цієї проблеми. Бо ця проблема має дві складові. Перша складова - це ця трійка, яких однозначно треба карати. Але там є і багато інших смачних персонажів - Шойгу, Патрушев, Володін. Уся ці кліка, яка так само причетна до злочину агресії проти України і зробила нам багато зла. Їх теж треба судити", - сказав Кулеба.

Він додав, що треба шукати рішення для усіх російських високопосадовців з метою покарання.

"А інші країни, - наші друзі і партнери, - побоюються, що якщо буде створено якийсь зовсім безпрецедентний трибунал, щоб він охопив і першу і другу групу в одній юрисдикції - то та сама Росія спільно з якимись своїми близькими сателітами-країнами зможе мавпувати такі трибунали вже проти інших країн", - сказав Кулеба.

Ордер на Арешт Путіна - деталі

17 березня друга палата досудового розгляду МКС видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Це означає, що вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут.

Вашингтон розглядає можливість допомогти Гаазі зібрати більше доказів і розвідувальних даних, щоб довести звинувачення проти Путіна.

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