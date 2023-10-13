Загалом під час атаки зазнали руйнувань дві будівлі.

Під час ранкової атаки на Покровськ Донецької області російські загарбники влучили в будівлю управління соціального захисту населення, де перебували люди.

Про це повідомляє "Донбас Реалії" з посиланням на начальницю управління соцзахисту Покровської міської ради Ірину Бонзюх. За її словами, в момент атаки у будівлі перебувала 51 людина, їх встигли вивести на перший поверх після першого ракетного удару по місту.

Вже за кілька хвилин прилетіла друга ракета. Відомо, шо під час аварійно-рятувальних робіт з-під завалів дістали трьох людей.

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Удар по Покровську 13 жовтня: що відомо

Сьогодні вранці в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив про ракетну атаку по місту. Вдень було відомо про загибель щонайменше однієї людини, ще 13 отримали поранення.

У поліції Донецької області повідомили про пошкодження двох адміністративних будівель. За попередніми даними, російські загарбники близько 8:30 атакували місто двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М".

Попередня правова кваліфікація воєнного злочину - частина 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та стаття 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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