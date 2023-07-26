Дипломат наголосила, що відновлення миру неможливе без звільнення української території та наших громадян від окупації РФ.

Посол України у США Оксана Маркарова прокоментувала реакцію Вашингтону на атаку дронів на Москву, яка сталась цього тижня.

"Статут ООН абсолютно чітко дозволяє нам право на самозахист в цій ситуації. На нас напали, це абсолютно чітко агресія Росії проти нас. Ми ніколи не складали ніякої загрози для Росії, якщо тільки наш намір бути європейцями і демократами не є для них загрозою. Водночас ми з повагою ставимося до побоювань чи позиції наших партнерів. І ту зброю, яку ми отримуємо, яку ми взяли на себе зобов’язання застосовувати виключно на нашій території, на всій нашій території, ми застосовуємо тільки там", – сказала Маркарова в ефірі проекту Радіо Свобода "Свобода Live".

Посол стверджує, що українське військове командування "правильно застосовує абсолютно все". Україна має не тільки звільнити окуповані території, а й врятувати життя своїх громадян.

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"Наша задача залишається незмінною – звільнити всю нашу територію. Ми дуже чітко комунікуємо нашим партнерам тут, як в Конгресі, так і в адміністрації про те, що звільнення територій – це не тільки відновлення територіальної цілісності і суверенітету, але також і рятування життів українців, яких сьогодні, під російською окупацію, вбивають росіяни, яких ґвалтують, над якими знущаються. Без цього неможливе ніяке відновлення миру. Тому позиція досить пряма з нашого боку. Ми її дуже чітко доводимо", – додала Маркарова.

Атаки дронів на Москву

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 липня мешканці багатьох районів Москви почули вибухи через атаку невідомих БПЛА. У Міноборони РФ звинуватило Україну.

Виявилось, що головними цілями стали Кремль, Міноборони РФ і вузол зв'язку Головного Командування Військово-морського флоту.

"Панцир-С1", який розміщений на даху штаб-квартири Міноборони, не зміг збити один з безпілотників, хоча той був від нього за 300 метрів.

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