Масову бійку нібито спровокував п'яний готельний фотограф.

У Туреччині знову побили російських туристів. Цього разу інцидент стався у п’ятизірковому готелі "Loxia Comfort Club" у місті Сіде.

Як повідомляють росЗМІ, російські туристи стали учасниками масової бійки з охоронцями. Кулаками не обмежилися - в хід пішли навіть стільці.

За версією Телеграм-каналів, турист із Підмосковʼя Нікіта прилетів до Туреччині на відпочинок зі своєю дівчиною та сестрою. Втім, відпустка не задалася з першого ж дня. Компанія пішла на вечерю в готельний ресторан, де росіян нібито почав чіплятися п'яний готельний фотограф Річард. Чоловік нібито запропонував росіянам покурити кальян разом.

"В якості "оплати" він попросив принести йому коктейль віскі з колою. Ті погодилися на угоду. Але чим більше накидався Річард, тим агресивніше він ставав. Почав чіплятися до сестри Нікіти. Не зрослося. Пішов докопуватися до решти туристів", – стверджують росЗМІ.

Після цього Річард нібито розпочав бійку з туристом із Естонії. Росіянин Нікіта кинувся їх мирити, але прийшли охоронці. Почалася масова бійка стільцями.

Як пишуть росЗМІ, у Нікіти діагностували багато відкритих ран, синців та травму голови. Його ушпиталили. Лікарі скріпили рану на голові скобами, помазали мазями і зробили укол. Крім того, постраждала дівчина росіянина.

"Сек'юриті відсторонили від роботи на час перебування постраждалих у готелі. А як компенсацію запропонували бунгало на пляжі, 25 хвилин безкоштовного масажу та безкоштовне відвідування a la Carte ресторану, який і так входить у путівку", – пишуть росЗМІ.

Росіянам не щастить за кордоном

Як повідомляв УНІАН, доля підказує росіянам, що їм не раді за кордоном. Минулого року у турецькій Аланії поляки побили російських туристів за відмову обговорювати криваву війну, яку Росія розв'язала в Україні.

Згодом скандальний російський блогер-мільйонник Міша Литвин занив про русофобію у Європі та поскаржився на поляка, которий зі зневагою відреагував на його національність.

А зовсім нещодавно в одному з топових готелів Туреччини на туристів з Росії дивним чином падали пляшки з балкона, а потім їх ще й побили охоронці.

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