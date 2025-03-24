Віткофф не зміг правильно назвати всі окуповані області, щодо яких веде переговори з РФ.

Один із головних посланців Дональда Трампа із зовнішньої політики Стів Віткофф зазнав різкої критики за те, що не зміг пригадати назви окупованих українських територій, щодо яких він веде переговори з Росією.

Як пише The Telegraph, в інтерв'ю з Такером Карлсоном Віткофф заплутався, намагаючись перерахувати окуповані Росією райони Донецької, Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

"Я думаю, що найбільша проблема в конфлікті - це так звані чотири регіони... Донбас, Крим, Луганськ... і є ще два", - сказав він.

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Нездатність Віткоффа запам'ятати назви територій була сприйнята критиками як доказ того, що адміністрація Трампа не в змозі розібратися в переговорах між Україною і Росією, зазначає видання.

Спецпосланець Трампа також сказав, що на окупованих територіях відбулися референдуми, "на яких переважна більшість людей вказали, що хочуть перебувати під владою Росії". Він мав на увазі організовані Кремлем вибори через шість місяців після вторгнення 2022 року, які широко засуджували як фіктивні вибори, покликані надати російському захопленню земель видимість легітимності.

"Віткофф навіть не може згадати назви українських областей, які хоче Путін... Він посилається на фіктивне голосування, організоване ФСБ, як на "доказ" того, що люди в цих регіонах хочуть приєднатися до Росії... Глибоко турбує те, що той, хто має бути нейтральним переговірником між двома країнами, що воюють, встає на бік агресора і поширює його пропаганду", - написав один із критиків у Twitter.

Коментарі про референдуми були не єдиною частиною інтерв'ю, в якій Віткофф просував проросійську лінію, пише The Telegraph. Він також сказав, що керівництво України погодилося провести президентські вибори, незважаючи на те, що Київ заявив, що вибори не є ні логістично можливими, ні конституційно законними під час війни.

Він також позитивно відзначив відносини Трампа з Путіним, заявивши, що російський диктатор нібито "молився" за президента США в церкві після замаху на нього.

Віткофф про війну в Україні

Віткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону прокоментував майбутній статус окупованих Росією українських територій, назвавши їх "найбільшою проблемою в цьому конфлікті". Він також заявив, що "росіяни де-факто контролюють ці території", і питання в тому, чим Україна може поступитися, коли йдеться про відмову від територій.

Він також заявив, що вибори в Україні необхідні і президент України зараз "у дуже, дуже складній ситуації".

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