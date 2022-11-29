В Єврокомісії критикували компанії за "ганебну поведінку".

Два європейських супутникових провайдера транслюють російські канали з дезінформацією в Росію, Африку, Індію і на Близький Схід.

Як пише Politico, французький Eutelsat і Люксембурзький SES транслюють пропагандистські канали в десятки мільйонів будинків в Росії, Африці, Індії та на Близькому Сході, дозволяючи поширювати дезінформацію і ворожий по відношенню до України контент.

Eutelsat частково належить французькій державі (22% акцій через державний інвестиційний банк Bpifrance). Цей супутниковий оператор займає третє місце в світі за доходами.

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Сьогодні він пропонує два російських пакети платного телебачення – "Триколор" и "НТВ-Плюс". Раніше цього року Eutelsat повідомляв, що майже 7% його виручки припадає на російських клієнтів, включаючи "Триколор" і "НТВ-Плюс", і посилення санкцій може мати "значний негативний вплив" на його фінанси. Тож оператор продовжує транслювати десятки підтримуваних Кремлем російськомовних каналів і RT арабською мовою, що не потрапив під санкції, в Європі, Африці і на Близькому Сході.

Віце-президент Європейської комісії Віра Юрова називала поведінку компанії "ганебною", а Eutelsat тим часом стверджував, що не мав законних підстав вигнати російських мовників.

"Ми не маємо права приймати рішення про припинення мовлення деяких каналів. Це не той обов'язок, який можна покласти на приватну компанію", - сказала Аніта Балтаджі, директор з комунікацій Eutelsat.

Французький регулятор ЗМІ Arcom дозволив провайдеру транслювати три російських державних канали: "Росія 1", "Перший канал" та НТВ, і це рішення в суді оскаржує неурядова організація "Репортери без кордонів".

Регулятор заявляє, що не може заборонити Eutelsat використання каналів, оскільки для цього немає правових підстав. При цьому відомо, що Arcom може попросити Eutelsat припинити мовлення російських пропагандистів. Наприклад, в липні наглядовий орган дав компанії 48 годин на те, щоб закрити російський канал "НТВ Мир", що віщає в Європі і розпалює ненависть до України.

Своєю чергою люксембурзька компанія SES – найбільший у світі супутниковий провайдер – дозволила двом клієнтам у Південній Африці та Індії транслювати через свої супутники підсанкційний канал RT English (Russia Today). При цьому SES заявила, що неодноразово просила своїх африканських і індійських клієнтів закрити доступ до пропагандистського RT.

Провайдер заявляє, що "не може видалити ці канали, не впливаючи на десятки законних каналів, які не підлягають санкціям". І такі дії, мовляв, "швидше за все, призведуть до непередбачених юридичних і геополітичних наслідків".

Санкції та заборона російських пропагандистських каналів

Politico зазначає, що супутникові компанії дійсно обмежені в можливості видаляти певні канали з пакетів, які пропонують їхні клієнти. Але вони можуть припинити продавати свої послуги тим, хто не дотримується санкцій ЄС.

Раніше в листопаді майже 40 депутатів Європарламенту закликали застосувати санкції, щоб зупинити поширення в ефірі російських теле- і радіостанцій неправдивих даних про війну в Україні.

Польща і країни Балтії активно наполягають на включенні санкцій проти російських ЗМІ в майбутній санкційний пакет. Вони внесли питання до порядку денного засідання Ради міністрів культури країн Європи 29 листопада.

В останні місяці ЄС заборонив кілька каналів, таких як RT English, RT UK, RT France, RT Germany, RT Spanish, Sputnik, RTR Planeta, Росія 24 і TVCI, за поширення дезінформації. Компаніям з ЄС заборонено транслювати їх за кордон.

За словами віце-президента Європейської комісії віри Юрової, зараз ЄК прагне "посилити боротьбу з російською пропагандою і усунути лазівки".

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