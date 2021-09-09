При цьому про які саме посади для жінок йдеться, не уточнюється.

У русі "Талібан", який захопив більшу частину влади в Афганістані, заявили, що нададуть жінкам пости в новому уряді країни, а також озвучили офіційну позицію щодо розгонів акцій протесту.

Так, за словами офіційного представника Ісламського емірату Афганістану Забіулли Муджахіда, жінки з'являться в уряді Афганістану при талібах.

"Цей уряд тимчасовий. У нас будуть посади для жінок відповідно до законів шаріату. Це початок, але ми дамо місце жінкам. Вони можуть бути частиною уряду. Це буде наш другий крок", - розповів Муджахід у коментарі BFMTV.

При цьому про які саме посади йдеться, не уточнюється.

Відповідаючи на запитання про жорстоке придушення протестів, головний представник "Талібану" заявив, що влада хоче, аби всі такі акції офіційно реєструвалися за добу до початку.

Читайте такожВ університетах Афганістану студенток тепер ховають від студентів за шторами (фото)"Ми хочемо, щоб кожна демонстрація оформлювалася нашим Міністерством юстиції за 24 години до проведення з метою безпеки демонстрантів. Ми хочемо, аби спецназ зміг захистити демонстрантів. Дата, час, все має бути оголошено. Ми хочемо уникнути анархії, що сталася, тому що нас не поінформували й ми не змогли запобігти шкоді. Ми просимо в афганців трохи терпіння, почекати, поки сформується уряд", - стверджує Забіулла Муджахід.

За його словами, новий режим талібів відрізнятиметься від того, який діяв у 1996-2001 роках, особливо щодо міжнародної політики.

"Те, що відбувалося в минулому, ми не будемо звертати на це увагу. Ми хочемо встановити дипломатичні відносини. Ми просимо посольства знову відкрити свої представництва в Кабулі", - заявив прес-секретар і закликав усі країни "визнати уряд "Талібану".

При цьому верховний лідер талібів Хайбатулла Ахундзада публічно закликав новий уряд "ввести в дію шаріат" у країні.

"Уряд забезпечить встановлення у країні миру, процвітання та сталий розвиток", - заявив він, просячи своїх співвітчизників не їхати за кордон.

За словами Ахундзади, режим талібів "не має проблем ні з ким".

Новий уряд Афганістану

Через три тижні після силового захоплення влади в Афганістані таліби у вівторок, 7 вересня, призначили головних міністрів свого нового уряду, в якому не виявилося жодної жінки.

У країні придушуються акції протестів сил опору, а також активістів, які виступають на захист прав жінок. Зокрема, минулого тижня бойовики руху застосували сльозогінний газ і зробили попереджувальні постріли в повітря, коли десятки жінок вийшли в центрі Кабула, вимагаючи збереження своїх прав.

При цьому радикальне угрупування стверджує, що поважатиме права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського вчення. Так один з високопоставлених членів "Талібану" заявляв раніше, що жінок-міністрів у новому уряді не буде, однак вони відіграватимуть певну роль у цьому органі.

Читайте такожБойовики "Талібану" вбили жінку без паранджі на очах у всього селаПід час попереднього встановлення Ісламського емірату Афганістану (з 1996 до 2001 року) жінкам було заборонено серед іншого працювати, вчитися і виходити з дому без супроводу чоловіка зі своєї сім'ї.

У новому режимі таліби вже оголосили про запровадження для жінок в Афганістані деяких заборон. Зокрема, їм заборонять займатися будь-яким видом спортом, який "оголює тіло", а також вже заборонили працювати та зобов'язали залишатися вдома, називаючи це, однак, тимчасовим заходом.

При цьому запроваджуються й заборони, що стосуються не лише жінок. Так, наприклад, в Афганістані буде заборонено публічно виконувати та слухати музику, адже це, за словами "Талібану", заборонено в ісламі.

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Автор: Катерина Комолова