Представник Національного фронту опору Афганістану заявив, що таліби почали наступ 2 дні тому.

У "Талібані" заявили, що оточили провінцію Панджшер – єдиний регіон, який відмовився здаватися.

Про це повідомляє Reuters.

Старший лідер талібів Амір Хан Мотакі звернувся до афганців в Панджшері, закликавши їх скласти зброю і врегулювати конфлікт мирним шляхом.

"Ісламський емірат Афганістан є домом для всіх афганців", - заявив він.

Мотакі запевнив, що таліби доклали багато зусиль для переговорів з лідерами опору в Пандшері, проте вони були безрезультатні.

Своєю чергою представник Національного фронту опору Афганістану заявив, що таліби почали наступ 2 дні тому. Вони напали в 3-4 районах, але були відкинуті повстанцями.

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Ситуація в Афганістані

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 15 серпня взяли під контроль столицю Афганістану Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю.

Хто такий Ахмад Масуд - син "Панджшерського Лева"

Ахмад Масуд - син легендарного екс-міністра оборони Афганістану Ахмада Шаха Масуда. Прозваний Панджшерським левом" польовий командир був убитий терористами-смертниками з "Аль-Каїди" в 2001 році

Панджшер - єдина провінція, яка залишилася непідвладна "Талібану". Саме тут Ахмад Масуд закликав зібратися всіх, хто готовий чинити опір талібам.

Автор: Денис Прядко