Бойовики "Талібану" продовжують порушувати свою ж обіцянку про дотримання прав жіночої частини населення країни.

Таліби ввели для жінок, які живуть в Афганістані, нову заборону. Вона поширюється на заняття спортом.

Про це пише The Guardian.

За словами заступника Голови Комісії "Талібану" з культури Ахмадулла Васіка, жінкам заборонять займатися будь-яким видом спорту, який "оголює їх тіло", в тому числі й спортсменкам з національних збірних.

"Я не думаю, що жінкам буде дозволено грати в крикет, тому що в цьому нема потреби. У крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, в якій їхні обличчя і тіла не будуть закриті. Іслам не дозволяє жінкам показуватися в такому вигляді. В епоху ЗМІ будуть з'являтися фото і відео, і люди будуть їх дивитися. Іслам і Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет або займатися будь - яким видом спорту, в якому буде видно їх обличчя і тіло", - заявив Васик.

Читайте такожТаліби сльозогінним газом і стріляниною в повітря розганяли акцію жінок у Кабулі (фоторепортаж)При цьому він вказав, що жінкам можна виходити на вулицю тільки в разі різкої необхідності, але спорт до цього не відноситься.

Захоплення Афганістану талібами та утиск прав жінок

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану.

Між 1996 і 2001 роками таліби практикували версію шаріату, яка включала забивання жінок камінням за подружню зраду, ампутацію кінцівок за крадіжку і заборону дівчатам відвідувати школу після 12 років. Цього ж разу таліби пообіцяли, що права жінок будуть дотримуватися, в тому числі вони зможуть залишитися в уряді.

Всупереч умовлянням про забезпечення прав жінок, бойовики "Талібану" посеред вулиці застрелили жінку за порушення законів ісламу. А 25 серпня заборонили жінкам працювати та зобов'язали їх залишатися вдома.

1 вересня з'явилася інформація про те, що таліби заборонили жінкам займати пости міністрів. Крім того, в школах та університетах почали ділити класи на жіночу та чоловічу половини.

7 вересня таліби вбили вагітну жінку-поліцейську на очах у її сім'ї.

Автор: Анастасія Горбачова