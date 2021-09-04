Останні два дні афганські жінки проводили акції протесту в контрольованому талібами Кабулі, виступаючи за свої права і вимагаючи рівності, справедливості й демократії.

Бойовики руху "Талібану" застосували сльозогінний газ і здійснили попереджувальні постріли в повітря, коли десятки жінок провели акцію протесту в центрі Кабула, вимагаючи збереження своїх прав.

Щонайменше одна жінка зазнала травм під час другої такої демонстрації в Кабулі за останні два дні. На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як у жінки йде кров із рани на голові.

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Останні два дні афганські жінки проводили акції протесту в контрольованому талібами Кабулі, виступаючи за свої права і вимагаючи рівності, справедливості й демократії. Такий самий мітинг відбувся на початку цього тижня і в західному місті Герат, передає радіо Свобода.

Сьогодні активістки влаштували акцію протесту біля президентського палацу і тримали транспаранти з написом "Ми не жінки 90-х".

На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, що понад десятку афганських жінок протистоять озброєні таліби. Видно було, як жінки кашляють, що свідчить про застосування сльозогінного газу. Інші жінки сказали, що їх били. Як повідомляють ЗМІ, таліби побили одну з активісток - Наргіс Садат.

Протести в столиці Афганістану пов'язані з загрозою для майбутнього жінок в країні - можливістю отримання освіти та працевлаштування. Жінки також звернулися до талібів і міжнародного співтовариства з проханням зберегти досягнення останніх двох десятиліть і поважати їхні політичні, соціальні та економічні права, передає kommersant.

Талібан про жінок

Радикальне угруповання стверджує, що буде поважати права жінок, відповідно до свого тлумачення ісламського вчення. Один із лідерів руху "Талібан" Шер Мохаммад Аббас Станекзай раніше заявив, що не думає, що жінки будуть призначені на керівні посади в уряді талібів, але додав, що вони відіграватимуть певну роль.

"Талібан" заявив, що жінки зможуть продовжувати свою освіту й працювати поза домом, у чому їм відмовляли раніше, коли бойовики востаннє були при владі з 1996 по 2001 рік, але таліби також пообіцяли запровадити шаріат, або ісламське право.

Під час попереднього встановлення Ісламського Емірату Афганістан (з 1996 по 2001 рік) жінкам було заборонено працювати, вчитися і виходити з дому без супроводу чоловіка зі своєї родини.

Автор: Ірина Погоріла