Тим часом ЦБ Афганістану наказав банкам видавати грошові перекази виключно в нацвалюті - афгані.

Талібан вирішив проводити всі розрахунки в торгових операціях Афганістану у національній валюті - афгані.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті alemara_ar, який позиціонується талібами як "офіційний акаунт ісламського емірату Афганістан".

У повідомленні підкреслюється, що публікації про використання у великих комерційних угодах пакистанської рупії "не відповідають дійсності".

Раніше повідомлялося, що уряд Пакистану прийняв рішення здійснювати розрахунок при торгівлі з Афганістаном в Пакистанських рупіях, оскільки Кабул стикається з нестачею доларів на тлі заморозки афганських рахунків із коштами від МВФ і Світового банку.

Тим часом Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що ЦБ Афганістану під контролем талібів наказав банкам видавати грошові перекази виключно в афгані. Так нова влада намагається зберегти дефіцитні долари.

Протягом багатьох років перекази з-за кордону у твердій валюті були для країни важливим джерелом фінансів, але після завоювання Афганістану талібами воно вичерпалось.

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Влада Талібану в Афганістані

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 15 серпня увійшли в Кабул і оголосили, що взяли під контроль всю країну.

Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю.

Таліби спочатку закликали суспільство до порядку, посадовцям порекомендували повертатися на робочі місця. Однак незабаром в країні почалися жорстокі розправи над силовиками і громадянами, які працювали з попередньою владою, а також над журналістами і перекладачами.

Автор: Дмитро Захаров