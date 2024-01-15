Науру в понеділок оголосило про розірвання дипломатчиних відносин із островом.

Тихоокеанська острівна держава Науру заявила в понеділок, 15 січня, що разриває дипломатичні відносини з Тайванем і прагне відновити їх із Китаєм. Це сталося лише через кілька днів після того, як в Тайвані обрали нового президента - прозахідного кандидата Лая Чінте. Про це повідомляє телеканал ABC News.

Таким чином Тайвань втратив одного з небагатьох дипломатчиних союзників у протистоянні з Пекіном.

"Ця зміна політики є важливим першим кроком у просуванні вперед у розвитку Науру", — йдеться у заяві тамтешнього уряду.

Зокрема, у заяві йдеться, що Науру перейде до "принципу одного Китаю", згідно з яким Тайвань є частиною Китаю та визнає Пекін урядом країни.

У МЗС Китаю вже привітали крок Науру щодо розриву "так званих дипломатичних зв’язків" з Тайванем, і зазначили, що це рішення "ще раз показує, що "принцип одного Китаю" є місцем, де глобальні тенденції громадської думки і де вигинається дуга історії".

Останні новини з Тайваню

У Тайвані на виборах президента переміг прозахідний кандидат Лай Чінте. Він виступає за окрему ідентичність острову та відкидає територіальні претензії Китаю. Крім того, Чінте обіцяє зберегти мир у Тайванській протоці, що є джерелом військової напруженості для двох найбільших економік світу, пообіцявши йти пліч-о-пліч з іншими великими демократіями.

Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін у ході зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що поглинання його країною Тайваню "неминуче".

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