36-річного алжирця також підозрюють у членстві в терористичному угрупованні "Ісламська держава".

В італійському місті Барі поліція затримала 36-річного алжирця, якого підозрюють у членстві в терористичному угрупованні "Ісламська держава" та причетності до теракту 2015 року в Парижі.

Читайте такожПриревнував наречену: у Мадриді водій "швидкої" вбив медбратаПро це повідомляє DW з посиланням на італійську поліцію.

Підозрюваний, як вважають, передав підроблені документи терористам, які атакували в листопаді 2015 року в Парижі концертний зал "Батаклан" та ресторан неподалік стадіону "Стад де Франс". Внаслідок нападу тоді загинули 130 осіб, близько 350 людей були поранені.

Італійська газета La Repubblica назвала ім'я підозрюваного - Атмане Туамі. Слідчі встановили, що він разом з двома братами був членом осередку "Ісламської держави", який діяв у Бельгії та Франції.

За даними італійських ЗМІ, Туамі вже перебуває у в'язниці в Барі, куди він потрапив за володіння фальшивими документами.

Теракти в Парижі у 2015 році

Теракти в Парижі і його передмісті сталися пізно ввечері в п'ятницю 13 листопада 2015 року.

Майже одночасно були здійснені кілька атак: вибухи біля стадіону "Стад де Франс" в Сен-Дені, розстріл відвідувачів кількох ресторанів, а також бійня в концертному залі "Батаклан".

Жертвами теракту стали 130 осіб і понад 350 були поранені.

У Міністерстві юстиції Франції заявили, що бельгієць Уссама Атар був ідейним натхненником терактів у Парижі 13 листопада 2015 року і в Брюсселі 22 березня 2016 року.

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Автор: Тамара Отовська