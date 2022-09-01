Також глава держави заявив про намір провести повне перезавантаження влади в країні.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував провести дострокові вибори глави держави.

Про це він заявив у посланні народу, опублікованому прес-службою акорди.

Токаєв запропонував провести позачергові президентські вибори вже цієї осені.

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"Цього року відбудуться вибори президента, наступного року - вибори депутатів Мажилісу і масліхатів, а потім буде сформовано уряд. У підсумку, до середини 2023 року буде здійснено перезавантаження і оновлення всіх основних політичних інститутів: президента, парламенту, уряду", – пояснив свою ініціативу глава держави.

Крім того, Токаєв запропонував обмежити термін президентських повноважень однією каденцією на сім років без права переобрання.

На його думку, це достатній період "для реалізації будь-якої амбітної програми", а обмеження одним терміном забезпечить "націленість на вирішення стратегічних завдань". Крім того, за словами Токаєва, це значно знизить ризики монополізації влади.

"Саме тому я пропоную впровадити норму одноразового президентства", - зазначив він.

Планово вибори президента Казахстану повинні відбутися в 2024 році, а парламенту – в 2025-му. Однак Токаєв зазначив, що висунув ідею перевиборів, оскільки "потрібне комплексне перезавантаження ключових держінститутів".

Також Токаєв вирішив провести часткову амністію учасників січневих протестів у Казахстані, які були придушені за допомогою російських силовиків.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня стало відомо, що Казахстан посилює свою обороноздатність, побоюючись війни з Росією.

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