У трактаті Sidereus nuncius Галілей описує відкриття, зроблені ним за допомогою телескопа.

Національна бібліотека Іспанії чотири роки приховувала крадіжку трактату Галілео Галілея.

Читайте такожБудинок Скрипаля в Солсбері виставлять на продаж: названо умову (відео)Про це пише TJournal з посиланням на El Pais.

У трактаті Sidereus nuncius Галілей описує відкриття, зроблені ним за допомогою телескопа. Вартість трактату може становити 800 тисяч євро.

Ще в травні 2014 року реставратори випадково виявили пропажу трактату Sidereus nuncius. Вони звернули увагу, що документ 1610 року виглядає занадто новим.

За інформацією газети, співробітники бібліотеки до 2018 року приховували від поліції крадіжку документа. Весь цей час він проходив по каталогах як справжній і брав участь у виставці.

Колишній технічний директор бібліотеки Мар Ернандес заперечує, що співробітники приховували крадіжку. Вона надала листи, в яких підтверджується, що вона повідомляла керівництву про зникнення трактату.

У крадіжці підозрюють громадянина Уругваю. Чоловік цікавився документом в 2004 році, а в 2007 році був замішаний в крадіжці з бібліотеки двох карт.

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Автор: Людмила Жерновська