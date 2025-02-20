Трамп анонсував можливе укладення нової торговельної угоди з Китаєм. Також він торкнувся питання України, заявивши, що у росіян є багато козирів у переговорах про закінчення війни.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що очікує на візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до США, однак не сказав, коли це може статися.

Трамп припустив можливість для США і Китаю укласти нову торговельну угоду. Діалог Сі Цзіньпіна і Трампа розглядають як вирішальний для потенційного пом'якшення або відтермінування торгових мит, написав Reuters.

"У підсумку у нас буде президент Сі Цзіньпін, у нас будуть усі, хто приїде", - сказав Трамп, кажучи також про інших лідерів, які приїжджають до США.

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Видання зазначило, що востаннє Сі Цзіньпін приїжджав до США в листопаді 2023 року. А Трамп і лідер КНР розмовляли незадовго до вступу Трампа на посаду 20 січня.

У спілкуванні з журналістами він також торкнувся теми України. Він заявив, що може укласти угоду з РФ щодо війни в Україні. "Ми можемо укласти угоду з Росією, щоб зупинити вбивства", - сказав він, додавши, що, на його думку, росіяни хотіли б, щоб війна закінчилася.

"Я думаю, у них є козирі, тому що вони захопили багато території, тож у них є козирі", - сказав Трамп.

Відносини Китаю і США

У цих країн уже багато років напружені відносини через розбіжності, починаючи від торгових мит і кібербезпеки і закінчуючи TikTok, Тайванем, Гонконгом, правами людини і походженням COVID-19.

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