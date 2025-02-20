Американський президент Дональд Трамп заявив, що очікує на візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до США, однак не сказав, коли це може статися.
Трамп припустив можливість для США і Китаю укласти нову торговельну угоду. Діалог Сі Цзіньпіна і Трампа розглядають як вирішальний для потенційного пом'якшення або відтермінування торгових мит, написав Reuters.
"У підсумку у нас буде президент Сі Цзіньпін, у нас будуть усі, хто приїде", - сказав Трамп, кажучи також про інших лідерів, які приїжджають до США.
Видання зазначило, що востаннє Сі Цзіньпін приїжджав до США в листопаді 2023 року. А Трамп і лідер КНР розмовляли незадовго до вступу Трампа на посаду 20 січня.
У спілкуванні з журналістами він також торкнувся теми України. Він заявив, що може укласти угоду з РФ щодо війни в Україні. "Ми можемо укласти угоду з Росією, щоб зупинити вбивства", - сказав він, додавши, що, на його думку, росіяни хотіли б, щоб війна закінчилася.
"Я думаю, у них є козирі, тому що вони захопили багато території, тож у них є козирі", - сказав Трамп.
Відносини Китаю і США
У цих країн уже багато років напружені відносини через розбіжності, починаючи від торгових мит і кібербезпеки і закінчуючи TikTok, Тайванем, Гонконгом, правами людини і походженням COVID-19.