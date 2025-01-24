Представники USAID також отримали вказівку зупинити проєкти, пов'язані з Україною.

Американську допомогу Україні заморожено на три місяці. Через 85 днів держсекретар Марко Рубіо подасть Дональду Трампу доповідь, у якій вкаже, чи доцільно Вашингтону відновлювати підтримку Києва. Про це пише видання Politico.

Зазначається, що "накази про припинення роботи" стосуються допомоги всім країнам, крім Ізраїлю та Єгипту.

Держсекретар Рубіо випустив нове розпорядження, яке зупиняє фінансування більшості поточних програм іноземної допомоги на 90 днів. Цей наказ, який став несподіванкою для співробітників Держдепартаменту, поширюється на військову допомогу Україні.

Відео дня

Розпорядження, розіслане в усі дипломатичні та консульські установи, вимагає, щоб співробітники відомства виконали "накази про припинення роботи" майже за всіма "наявними програмами іноземної допомоги", як зазначено в документі. Воно набуває чинності негайно.

USAID також призупинив проєкти з підтримки України, включно зі школами та медичною допомогою, пише Reuters.

Повідомляється, що серед заморожених ініціатив - програми підтримки шкіл, надання медичної допомоги, включно з екстреною допомогою матерям і вакцинацією дітей.

"Чиновник USAID, який побажав залишитися неназваним, сказав, що офіцерам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу", - пише агентство.

Журналіст Остап Яриш стверджує, що в Пентагоні зазначили, що указ не стосується військової допомоги Україні.

"В Пентагоні мені кажуть протилежне - що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили", - написав він.

Наказ розширює дію нещодавнього указу президента Дональда Трампа, який наказував Держдепу призупинити надання грантів іноземної допомоги на 90 днів, очікуючи перевірки з боку держсекретаря. Раніше не було зрозуміло, чи поширюється указ президента на вже затверджені кошти або допомогу Україні.

Нове розпорядження означає, що фінансування програм, уже схвалених урядом США, буде призупинено. Один із чиновників відомства сказав:

"Наказ став шоком для деяких співробітників Держдепартаменту через його масштабність. Держдеп просто повністю пішов на крайні заходи щодо іноземної допомоги".

Проте документ допускає певні винятки. У ньому йдеться про те, що фінансування військової допомоги Єгипту та Ізраїлю продовжиться, а також дозволяється екстрена продовольча допомога і покриття "законних витрат, понесених до дати цього" розпорядження "за наявними програмами".

За словами одного чинного співробітника Держдепартаменту і двох колишніх чиновників адміністрації Байдена, призупинення зачіпає ключових союзників, як-от Україна, Йорданія і Тайвань.

Зазначається, що розпорядження може призвести до цивільно-правової відповідальності уряду США, оскільки можуть бути подані позови за невиконаними контрактами, якщо умови програм виявляться порушеними, додали чиновники.

У документі зазначено, що "рішення про продовження, зміну або завершення програм ухвалюватимуть після перевірки" з боку держсекретаря.

Очікується, що протягом 85 днів з моменту випуску розпорядження Держдепартамент підготує звіт, який буде супроводжуватися рекомендацією Рубіо для Трампа про те, які програми іноземної допомоги слід продовжити, а які припинити.

Призупинення допомоги від США

Кілька днів тому стало відомо, що новий президент США Дональд Трамп призупинив усі програми допомоги США іноземним державам на 3 місяці. Зазначалося, що допомога буде зупинена до проведення перевірки на "відповідність цілям політики" Трампа.

У Пентагоні запевняли, що указ Трампа про зупинення на 90 днів надання міжнародної підтримки не стосується програм військової допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: