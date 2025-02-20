У цьому плані важливу роль відіграє і участь Сполучених Штатів.

Наступного тижня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон відвідають Сполучені Штати Америки. Британський політик представить президенту США Дональду Трампу план розгортання в Україні європейських військовослужбовців.

Про це пише видання The Telegraph. Йдеться про розгортання менш ніж 30 000 європейських військових. Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії детально розповість про те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва президента США.

При цьому Стармер закликатиме Трампа тримати американські винищувачі і ракети в Східній Європі в стані готовності, щоб "відповісти смертоносною силою, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир'я".

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Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявляв, що вся відповідальність за будь-які миротворчі операції в Україні ляже на плечі Європи і Канади. Стармер буде доводити, що в інтересах США залишатися залученими до запобігання нового – вже третього – вторгнення Росії в Україну після завершення бойових дій.

"Згідно з англо-французьким планом, менше 30 000 військових під проводом європейських країн будуть розміщені в українських містах, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту. Замість того, щоб розміщувати набагато більші сили в охопленій війною країні, місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включаючи літаки розвідки, спостереження і рекогносцировки, безпілотники і супутники, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається"", – пише видання з посиланням на джерело.

Співрозмовник зауважив, що операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб "відстежувати і відбивати ці атаки", щоб знову відкрити повітряний простір України і зробити можливими комерційні польоти. Також, згідно з планом, до Чорного моря будуть направлені військово-морські патрульні кораблі для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним шляхам.

План, викладений західними офіційними особами, далекий миротворчої місії, про яку говорив президент України Володимир Зеленський. Він зазначав, що в разі підписання мирної угоди, знадобиться 200 тисяч миротворців. Але з огляду на те, що Німеччина, Іспанія та Італія виступають проти розгортання миротворчої місії, європейські можливості для забезпечення майбутнього України видаються обмеженими.

"Метою такої підтримки була б впевненість у тому, що будь-які сили, які будуть розгорнуті, не будуть оскаржені Росією", – сказав західний чиновник.

Ця підтримка може включати американські винищувачі, дислоковані в Румунії та Польщі, готові відповісти на будь-яку майбутню російську агресію. На східних кордонах НАТО також може базуватися набагато більший багатонаціональний сухопутний контингент, який у разі необхідності може бути перекинутий для захисту європейських військ в Україні.

Ця стратегія також відповідає довгостроковій політиці не втягувати війська НАТО в пряму конфронтацію з російськими військами на підтримку України. І є надія, що Трамп підтримає цей план, оскільки це означатиме, що американські війська не будуть розгорнуті в Україні після війни.

Водночас НАТО доведеться розпочати дискусії щодо статті 5 про взаємну оборону, в якій йдеться про те, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх. Хоча не очікується, що це положення поширюватиметься на європейські війська, дислоковані в Україні, деякі країни наполягатимуть на тому, щоб воно залишалося в силі, якщо Москва вирішить напасти на їхню територію через розгортання цих військ.

Миротворці в Україні: останні новини

18 лютого нижня палата парламенту Нідерландів схвалила резолюцію щодо можливої відправки миротворців в Україну. Уряд просять зайняти конструктивну позицію щодо розгортання "післявоєнних миротворчих сил" на українській території.

Відправку своїх військ не виключають також Велика Британія та Швеція. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард сказала, що треба досягти домовленості про справедливий та стійкий мир в Україні на основі міжнародного права. При цьому такий мир повинен гарантувати, що РФ не зможе наростити армію та знову напасти на Україну чи іншу країну через кілька років.

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