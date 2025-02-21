Якщо Євросоюз цього не зробить, то Сполучені Штати виведуть війська з Європи, зазначив політик.

Сполучені Штати фактично поставили ультиматум Європі, давши три тижні на "узгодження умов капітуляції України".

Про це заявив фінський депутат Європейського парламенту, член комітету із закордонних справ Міка Аатола у соціальній мережі X.

"США дали нам три тижні на узгодження умов капітуляції України", - заявив євродепутат.

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За його словами, якщо Євросоюз цього не зробить, то Сполучені Штати виведуть війська з Європи.

"Трамп ставить на перше місце проблеми безпеки Росії зараз і в майбутньому", - підкреслив він.

Що передувало

Риторика президента США Дональда Трампа в останні дні різко змінилася. Він звинуватив українського лідера Володимира Зеленського в початку війни, заявивши, що він "ніколи не повинен був її починати". Крім того, Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Світові лідери розкритикували Трампа за такі слова. Зокрема, президент Чехії Петр Павел нагадав, що Україна бореться з російською агресією, країна потерпає від обстрілів, а частина її території окупована. Він наголосив, що "називати президента такої країни диктатором – це треба мати неабиякий цинізм".

Згодом стало відомо, що США блокують включення формулювання, що визначає Росію як агресора у війні з Україною, у заяві "Групи Семи" з нагоди готується до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

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